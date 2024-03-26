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    Бахрейн — Непал: смотреть онлайн в прямом эфире

    26.03.2024 в 22:00 начнется матч в азиатской группе отбора к ЧМ-2026 по футболу Бахрейн — Непал

    Футбол ЧМ-2026
    Бахрейн и Непал начнут матч в 22:00 в азиатской группе отбора к ЧМ-2026 по футболу, 26.03.2024.

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    Последний матч: «Непал» — «Бахрейн» 0:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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