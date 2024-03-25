Галлахер: В этом сезоне мне пришлось стать лидером в «Челси»

Полузащитникзаявил, что стал лидером «синих» в нынешнем сезоне.

«Получая опыт хоть в клубном, хоть в международном футболе, ты становишься лучше. В этом сезоне мне пришлось стать лидером в "Челси", и этот опыт мне понравился. Думаю, это помогло мне стать лучше как игроку. Это всегда помогает, когда ты хорошо выступаешь за свой клуб. Это то, на что обращают внимание Гарет (Саутгейт) и другие.

Я буду продолжать усердно работать на благо "Челси" и отдам все для попадания в состав сборной Англии», — цитирует Галлахера Chelsea News.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 38 матчей за «Челси» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 7 голевых передач.