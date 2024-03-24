Араухо прокомментировал свое будущее

Центральный защитник «Барселоны»дал ответ на вопрос о своем будущем в клубе.

«Моё будущее? Об этом всегда много разговоров и слухов, но я очень счастлив в "Барселоне", — цитирует Араухо инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, несколько дней назад президент клуба Жоан Лапорта сообщил, что переговоры о новом контракте Араухо с клубом существенно продвинулись и стороны близки к новому соглашению.

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Контракт 25-летнего Араухо с каталонцами действует до июня 2026 года. В этом сезоне он сыграл 31 матч, забил один гол. Главным претендентом на уругвайца является "Бавария", готовая заплатить 100 млн евро.