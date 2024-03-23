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    В «Реале» рассказали, будет ли продан Лунин

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    Флорентино Перес, президент мадридского «Реала», подтвердил, что полностью доверяет украинскому голкиперу Андрею Лунину и не планирует продавать его, если тот не изъявит желания самостоятельно покинуть клуб.

    Андрей Лунин
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    Андрей Лунин

    «Мы собираемся продать Лунина, только если он сам об этом попросит», — цитирует Переса со ссылкой на собственные источники портал Defensacentral.

    Напомним, Лунин на данный момент является основным вратарём мадридского клуба.

    25-летний Лунин перешёл в «Реал» из «Зари» в 2018 году за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне голкипер провёл за «сливочных» 22 матча во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов.

    Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2025 года.

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