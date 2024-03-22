В 20:00 22.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Последний матч: «Ирландия U21» — «Сан-Марино U21» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сан-Марино U21» — «Ирландия U21». Коэффициент ставки — 1.92.

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