Последний матч: «Ирландия U21» — «Сан-Марино U21» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сан-Марино U21» — «Ирландия U21». Коэффициент ставки — 1.92.
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