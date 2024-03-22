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    Сан-Марино U21 — Ирландия U21: смотреть онлайн в прямом эфире

    22.03.2024 в 20:00 начнется матч в группе A отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года Сан-Марино U21 — Ирландия U21

    Футбол Евро-2023 U21
    В 20:00 22.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Сан-Марино U21 — Ирландия U21 в группе A отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

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    Последний матч: «Ирландия U21» — «Сан-Марино U21» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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