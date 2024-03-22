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    Сан-Марино U21 — Ирландия U21. Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, квалификация на Евро-2025 U21, 22 марта 2024 года

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    Ирландия U21
    В рамках квалификации Евро-2025 U21 22 марта пройдет игра Сан-Марино U21 — Ирландия U21. Начало — 20:00 (мск). Сан-Марино U21 — Ирландия U21: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа A 22 Марта 2024 года
    Сан-Марино U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа A
    •  Сан-Марино U21 20:00 Ireland U21 Ireland U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа A
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    Сан-Марино U21

    Турнирное положение: Сборная полностью проваливает групповой этап отбора на молодежное Евро-2025. Сан-Марино U21 занимает 6-е место в группе А.

    Стоит отметить, что сборная не набрала ни одного очка за 5 встреч. К тому же, Сан-Марино U21 не забил ни одного гола за этот период при 24-х пропущенных мячей.

    Последние матчи: Очевидно, что все свои прошедшие встречи Сан-Марино U21 проиграла. В последнем матче команда уступила Италии U21 (0:7), а до этого крупно потерпела крах с Турцией U21 (0:5).

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    К тому же, Сан-Марино U21 проиграл Норвегии U21 (0:7) и Латвии U21 (0:2). У команды не было шансов ни в одном матче.

    Состояние команды: Очевидно, что Сан-Марино U21 уже не сможет претендовать на что-то серьезное по результатам квалификации.

    Интересно, что с 2018-го года у сборной есть только одна игра, где она смогла зацепиться за результат. Команда сыграла вничью с Латвией U21 (0:0) в 2022-м году.

    Ирландия U21

    Турнирное положение: Сборная всерьез претендует на выход в основной этап молодежного Евро-2025. Ирландия U21 занимает 2-е место в группе А с 10-ю очками в активе.

    Стоит отметить, что у сборной довольно средние результаты по забитым и пропущенным — 12 и 8 мячей соответственно.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре квалификации Ирландия U21 сыграла вничью с молодежкой Италии (2:2), а матчем ранее проиграла Норвегии U21 (2:3), пропустив решающий гол на 77-й минуте.

    За последние 5 матчей в рамках отбора Ирландия U21 проиграла только норвежцам, трижды победили и однажды сыграла вничью. Интересно, что во всех встречах молодежка Ирландии забивала минимум 2 гола за игру.

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    Состояние команды: Сборная очень хороша на этой квалификации. Ирландия U21 точно разгромит Сан-Марино U21 в предстоящем матче. Кстати, она уже это делала в рамках отбора на Евро-2025.

    В рамках 2-го тура квалификации Ирландия U21 разгромила своего соперника со счетом 3:0. Смогут ли ирландцы забить больше голов? Судя по последним результатам, мотивация точно будет зашкаливать.

    Статистика для ставок

    • У Сан-Марино U21 продолжается серия поражений из 7-и матчей подряд

    • В последних 5-и матчах Ирландия U21 проиграла только 1 раз

    • Во всех матчах квалификации Ирландия U21 забила минимум 2 гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров:Ирландия U21 — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу с форой (-3.5) ставки принимаются с коэффициентом 1.70, а победа Сан-Марино U21 с форой (+3.5) — в 2.03.

    ТБ 3,5 оценивается в 1.39, а на ТМ 3,5 можно поставить за 2.62.

    Прогноз: Очевидно, что Ирландия U21 забьет много голов.

    Ставка: Тотал 4.5 больше за 1.92.

    Прогноз: Ирландия U21 точно не почувствует своего соперника.

    Ставка: Победа Ирландии U21 с форой (-3.5) за 1.70.

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    Ставка и прогноз на матч Сан-Марино U21 — Ирландия U21 с коэффициентом 1.92. Дата матча: 22.03.2024. Прогнозы на футбол. Молодежка Ирландии не оставит и следа от соперника
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