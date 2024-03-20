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    Карпин: У нас были и хорошие игры, и, мягко говоря, не очень хорошие

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Сербии
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об уровне национальной команды перед товарищеским матчем с Сербией.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Сербы считают, что наш уровень не упал? Трудно судить, когда нет никакой лакмусовой бумажки. Когда есть отбор, можно измерить уровень.

    Сейчас мы играем матчи, которые три очка никому не дают. У нас были и хорошие игры, и, мягко говоря, не очень хорошие», — передает слова Карпина Чемпионат.

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    • Напомним, что сборная России сыграет против Сербии в рамках товарищеского противостояния 21-го марта в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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