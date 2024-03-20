Карпин: У нас были и хорошие игры, и, мягко говоря, не очень хорошие

Главный тренер сборной Россиивысказался об уровне национальной команды перед товарищеским матчем с Сербией.

«Сербы считают, что наш уровень не упал? Трудно судить, когда нет никакой лакмусовой бумажки. Когда есть отбор, можно измерить уровень.

Сейчас мы играем матчи, которые три очка никому не дают. У нас были и хорошие игры, и, мягко говоря, не очень хорошие», — передает слова Карпина Чемпионат.

Напомним, что сборная России сыграет против Сербии в рамках товарищеского противостояния 21-го марта в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.