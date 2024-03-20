Карпин: У нас были и хорошие игры, и, мягко говоря, не очень хорошие

Валерий Карпин Фото: globallookpress.com
«Сербы считают, что наш уровень не упал? Трудно судить, когда нет никакой лакмусовой бумажки. Когда есть отбор, можно измерить уровень.
Сейчас мы играем матчи, которые три очка никому не дают. У нас были и хорошие игры, и, мягко говоря, не очень хорошие», — передает слова Карпина Чемпионат.
Напомним, что сборная России сыграет против Сербии в рамках товарищеского противостояния 21-го марта в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.