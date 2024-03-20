Спортивный директор «Баварии»: Еще не принято решение по поводу нового тренера

Спортивный директор «Баварии»отметил, что мюнхенский клуб пока не определился с кандидатом на пост главного тренера команды.

Ранее стало известно, что наставник «Баварии» Томас Тухель покинет клуб этим летом.

«Работа в этом направлении ведется. Но пока мы еще не приняли никаких решений. Мне нравится собирать воедино эти части головоломки с планированием состава и "внутренними трансферами" — я говорю о продлении контрактов с имеющимися игроками», — приводит слова Эберля Bayern&Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Календарь и таблица Бундеслиги

«Бавария» после 26 туров Бундеслиги идет второй в таблице, отставая от лидирующего леверкузенского «Байера» на 10 очков.