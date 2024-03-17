Источник: «Вест Хэм» вновь попытается приобрести Магуайра

Защитникможет перейти в. Об этом сообщает The Sun.

Стало известно, что руководство «молотобойцев» готово предложить «манкунианцам» 15 млн. евро за трансфер защитника. Прошлым летом боссы «красных дьяволов» были готовы продать Магуайра за 30 млн. евро.

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес лично заинтересован в приобретении Магуайра. Наставнику не хватает защитников, которые умеют хорошо играть головой.

В нынешнем сезоне Магуайр провел 16 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, забил гол и сделал 2 голевые передачи.