Сегодня в 18:30 на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» в четвертьфинале Кубка Англии. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» 12 раз становился обладателем Кубка Англии и еще 9 раз проигрывал в финалах. По количеству побед в турнирах «красные дьяволы» уступают только одной команде — «Арсеналу» (14). В прошлом сезоне подопечные Эрика тен Хага добрались до финала, но уступили в нем «Манчестер Сити» (1:2).

Все три матча текущего розыгрыша Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» провел на выезде. В начале пути манкунианцы одолели «Уиган» (2:0), далее не без труда обыграли «Ньюпорт Каунти» (4:2), а в 1/8 финала вырвали победу у «Ноттингем Форест» (1:0).

После 28-ти туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает шестую строчку в таблице, набрав 47 очков. В крайнем матче подопечные Эрика тен Хага обыграли дома «Эвертон» (2:0) благодаря двум голам с пенальти в исполнении Фернандеша и Рэшфорда.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» 15 раз выходил в финал Кубка Англии и в 8 случаях смог завоевать трофей. Последний раз «красные» праздновали победу в турнире два года назад. В сезоне 2021/2022 «Ливерпуль» обыграл в решающем матче «Челси».

Для подопечных Юргена Клоппа это будет третья игра в текущем розыгрыше Кубка Англии. «Ливерпуль» стартовал с уверенной победой над «Арсеналом» (2:0) в 3-м раунде, далее мерсисайдцы обыграли в результативном матче «Норвич» (5:2), а в 1/8 финала был разгромлен «Саутгемптон» (3:0).

«Ливерпуль» делит лидерство с «Арсеналом» в турнирной таблице АПЛ. После 28-ми матчей на счету обеих команд по 64 очка. В крайнем туре чемпионата Англии коллектив Клоппа дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1).

Личные встречи

Команды один раз встречались между собой в текущем сезоне. Матч 17-го тура АПЛ завершился вничью (0:0). Всего в 10-ти крайних встречах на счету «Ливерпуля» 5 побед, «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее в 2-х случаях и трижды была зафиксирована ничья.

Прямая речь

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг:

— «Некоторые игры больше, чем другие. Думаю, матч "Манчестер Юнайтед" против "Ливерпуля" — всегда большая игра. Я с нетерпением жду встречи.

Болельщики видят, что это очень большая игра, и они очень хотят, чтобы мы победили. На стадионе будет много фанатов "Ливерпуля", так что наши болельщики должны быть громкими.

В таких матчах мы всегда показываем хорошую игру. Я не думаю, что в каком-то действительно большом матче у нас были какие-то провалы. Они очень стабильны, нам нужно приложить все усилия, чтобы победить их».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» с коэффициентом 1.75.