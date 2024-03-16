2-й таймМанчестер Сити — НьюкаслОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»«Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Онлайн
  • 21:07
    • Диана Шнайдер уступила в финале турнира в Чарльстоне
  • 20:13
    • Дубль Винисиуса помог «Реалу» обыграть «Осасуну» в матче Примеры
  • 19:29
    • «Бавария» разгромила на чужом поле «Дармштадт»
  • 17:47
    • Клебо завоевал золото в разделке на этапе Кубка мира в Фалуне
  • 17:30
    • «Ковентри» вышел в полуфинал Кубка Англии
    Все новости спорта

    Тухель о победе «Баварии»: Мы создали много моментов и заслужили столько голов

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария Дармштадт
    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о разгромной победе своей команды в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги с «Дармштадтом» (5:2).

    Томас Тухель
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Тухель

    «Мы, конечно, рады заслуженной выездной победе. Мы создали много моментов на протяжении всей игры и, думаю, заслужили столько голов. У нас были некоторые трудности и с первым пропущенным голом, и с теми моментами, которые создал "Дармштадт". Мы не были достаточно компактны и потеряли много вторых мячей.

    Думаю, иногда нам было слишком комфортно на поле. В целом, мы провели хорошую неделю. Ситуация в команде улучшается, возвращаются травмированные игроки. У нас хорошая атмосфера, мы отлично тренируемся — я рад, что мы смогли продолжить сегодняшнюю победу. Надеюсь, все вернутся в форме после международного перерыва», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

  • «Сперцян не проиграл бы конкуренцию Педри». Александр Григорян — о сюрпризах Лиги чемпионов, испанских аферистах и немужском футболе в Первой лиге
  • Эксклюзивное интервью с бывшим наставником «Химок», «Анжи» и «Тамбова»
  • Вчера

    • После этого матча «Бавария» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 60-ю очками в активе. В следующем матче мюнхенцы сыграют против дортмундской «Боруссии» 30-го марта.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Бильбао команды обменяются голами
  • «Атлетик» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Медведев снова легко выиграет у Пола?
  • Пол — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Сможет ли Алькарас прервать победную серию Синнера?
  • Синнер — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.44
  • Экспресс дня 17 марта
  • Завтра в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Атлетик — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Пол — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Атлетико — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Интер — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры