Тухель о победе «Баварии»: Мы создали много моментов и заслужили столько голов

Главный тренервысказался о разгромной победе своей команды в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги с(5:2).

«Мы, конечно, рады заслуженной выездной победе. Мы создали много моментов на протяжении всей игры и, думаю, заслужили столько голов. У нас были некоторые трудности и с первым пропущенным голом, и с теми моментами, которые создал "Дармштадт". Мы не были достаточно компактны и потеряли много вторых мячей.

Думаю, иногда нам было слишком комфортно на поле. В целом, мы провели хорошую неделю. Ситуация в команде улучшается, возвращаются травмированные игроки. У нас хорошая атмосфера, мы отлично тренируемся — я рад, что мы смогли продолжить сегодняшнюю победу. Надеюсь, все вернутся в форме после международного перерыва», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

После этого матча «Бавария» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 60-ю очками в активе. В следующем матче мюнхенцы сыграют против дортмундской «Боруссии» 30-го марта.