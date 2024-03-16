«Салернитана» — «Лечче»: счет матча 0:1, обзор гола

одолел(1:0) в матче 29-го тура итальянской Серии А.

Единственный гол в этом матче гости забили на 17-й минуте. Защитник «Салернитаны» Норберт Гьомбер оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Футбол. Италия. Серия А Салернитана — Лечче 0:1 Гол: 0:1 Никола Крстович (17') Салернитана: Бенуа Костиль, Норберт Дьёмбер (Алессандро Дзаноли, 68'), Костас Манолас, Лоренцо Пирола, Домагой Брадарич, Лассана Кулибали (Iron Gomis, 53'), Джулио Маджоре (Agustin Martegani, 72'), Тома Башич, Антонио Кандрева, Шош-Зальман Вайссман (Simy, 53'), Лум Чауна (Эмануэл Вигнато, 67') Лечче: Владимиро Фальконе, Антонино Галло (Никола Сансоне, 71'), Федерико Баскиротто, Марин Понграчич, Валентен Жендрей (Лоренцо Венути, 90'), Юльбер Рамадани, Алексис Блен, Роберто Пикколи, Никола Крстович (Хоан Гонсалес, 78'), Реми Уден (Patrick Dorgu, 46'), Pontus Almqvist Предупреждения: Лассана Кулибали (30'), Валентен Жендрей (41'), Джулио Маджоре (45'), Юльбер Рамадани (49'), Роберто Пикколи (54'), Лоренцо Пирола (73'), Алессандро Дзаноли (82')

После этого матча «Лечче» занимает 13-е место в таблице Серии А с 28-ю очками в активе. «Салернитана» — на последней 20-й позиции (14 баллов).