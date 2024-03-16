В 23:00 16.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав Ла Лиге.

Последний матч: «Атлетик» — «Алавес» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Атлетик» — «Алавес». Коэффициент ставки — 1.96 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Атлетик — Алавес.

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