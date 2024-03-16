Анчелотти об игре Лунина: Он дает нам уверенность

Андрей Лунин Фото: globallookpress.com
«У него все получается. Мы нашли очень надёжного вратаря, который придаёт нам уверенности.
Когда вернётся Куртуа, посмотрим, потому что у него была очень тяжёлая травма, и мы должны быть осторожны, как и с Милитао. Мы не торопимся. Лунин дает нам уверенность», — приводит слова Анчелотти журналист Марио Кортегана.
В нынешнем сезоне Лунин провел 22 матча за «Реал» во всех турнирах и пропустил только 17 мячей. Действующее соглашение голкипера со «сливочными» рассчитано до лета 2025-го года.