Анчелотти об игре Лунина: Он дает нам уверенность

Главный тренервысказался об игре украинского голкипера своей командыв нынешнем сезоне.

«У него все получается. Мы нашли очень надёжного вратаря, который придаёт нам уверенности.

Когда вернётся Куртуа, посмотрим, потому что у него была очень тяжёлая травма, и мы должны быть осторожны, как и с Милитао. Мы не торопимся. Лунин дает нам уверенность», — приводит слова Анчелотти журналист Марио Кортегана.

В нынешнем сезоне Лунин провел 22 матча за «Реал» во всех турнирах и пропустил только 17 мячей. Действующее соглашение голкипера со «сливочными» рассчитано до лета 2025-го года.