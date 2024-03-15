Хаби Алонсо прокомментировал ответный матч ЛЕ с «Карабахом»

Главный тренер леверкузенского «Байера»дал комментарий по поводу выхода своего клуба в четвертьфинал Лиги Европы.

«Не лучший наш матч, но мы все равно смогли победить с сердцем и страстью. Мы хорошо отреагировали. Оглядываясь назад, не стал бы ставить другой состав, потому что невозможно всегда использовать одних и тех же футболистов», — цитирует Хаби Алонсо Fussball News.

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Напомним, «Байер» выиграл на своем поле со счетом 3:2, уступая в основное время матча 1:2, но затем в добавленное время смог вырвать победу, забив два мяча. В итоге немецкий клуб победил «Карабах» со счетом 5:4 по сумме двух матчей.