В «Ман Сити» заявили, что Де Брейне не сыграет в матче Кубка Англии против «Ньюкасла»

Полузащитникпропустит предстоящий матч команды из-за травмы.

«Де Брейне не будет готов к игре с "Ньюкаслом", но он чувствует себя хорошо. Я рад, что он сможет восстановиться до конца сезона», — приводит слова главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что 16-го марта «Манчестер Сити» сыграет против «Ньюкасла» в рамках 1/4 финала Кубка Англии. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

В нынешнем сезоне Де Брейне провел только 10 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 6 голевых передач.