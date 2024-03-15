Анчелотти: Лично для меня пара «Ман Сити» — «Реал» очень ровная и фаворита в ней нет

Главный тренервысказался о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Фаворит пары? У каждого свое мнение. Лично для меня пара очень ровная и фаворита в ней нет. Матча-реванша не будет. Это шанс выйти в полуфинал, не более (в минувшем сезоне в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" разгромил "Реал" со счётом 4:0).

Нам всё равно, что ответный матч будет на выезде. Это сложный соперник, но в четвертьфинале по-другому и быть не может. Если ты хочешь выиграть соревнование, то должен побеждать лучших.

Может быть, "Манчестер Сити" и лучше, но мы должны увидеть это на поле. Если мы хотим выиграть Лигу чемпионов, то обязаны побеждать Сити», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» прошел «Копенгаген» с общим счетом 6:2. Первый матч между «горожанами» и «Реалом» состоится 9-го апреля в Мадриде, а ответный поединок начнется 16-го числа в Манчестере.