Акинфеев: Даже в мыслях не было завершить карьеру

Капитан московского ЦСКАрассказал, что вообще никогда не думал об окончании профессиональной карьеры.

«Тело, конечно, даёт о себе знать, но всё не так плохо. У меня даже ни разу не было мыслей завершить карьеру. Я давно мог сказать, что мне всё надоело, но смысл, если это неправда? Были ли мысли уйти из ЦСКА? Все знают, что по мне даже ни одного предложения не было, по словам Евгения Ленноровича, — ни из Европы, ни из России.

Конечно, с годами рутина немножко надоедает. Но, с другой стороны, это моя любимая работа, от которой я получаю удовольствие. Я живу жизнью, которая мне нравится, уже 22 года. Окей, я могу отдохнуть месяц, но я не могу представить себя лежащим на диване год-два, не могу представить себя вне команды.

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Вот завтра я проснусь, а команды нет. И что мне делать? У меня усталости от футбола вообще нет. Если что-то изменится, все узнают, что мне всё надоело», — рассказал Акинфеев «Чемпионату».