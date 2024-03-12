Сербский защитник ЦСКА: Матч со сборной России — это супер, буду играть против Чалова и Дивеева

Полузащитник ЦСКАвысказался о приглашении в сборнуюна товарищеский матч с

«Это очень хорошо для меня! Я не был в сборной три-четыре года и рад, что смог вернуться. Матч со сборной России — это супер, потому что я буду играть против Облякова, Дивеева, Чалова. Уверен, что сама встреча получится интересной и боевой.

Конечно, думал о вызове в сборную. Но сейчас в сборной много хороших, качественных футболистов. Если тренер так решил, что я могу помочь команде, то я только это приветствую!

Ранее дважды играл против России. Первый раз в Монако в 2016 году и в 2020-м в Лиге наций, когда разгромили вашу сборную — 5:0.

Тогда видел Ваньку (Облякова — прим.), Кучаева, Дивеева и Заболотного. Но Антон в то время еще не играл за ЦСКА. У него, кстати, был хороший шанс забить, поэтому его лучше всех и запомнил», — приводит слова сербского футболиста пресс-служба «армейцев».

Матч Россия — Сербия пройдет 21 марта в Москве, начало — в 20:00 мск.