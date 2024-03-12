В «Реал Сосьедаде» не уверены в том, что Захарян сможет поехать в сборную России

Полузащитник «Реал Сосьедада»может пропустить мартовские матчи сборной. Об этом сообщил пресс-атташе испанского клуба Йон Андер Мундуате.

«Сегодня Арсен приступит к тренировкам с командой. Поедет ли он в сборную? Давайте посмотрим, будет ли Захарян готов к пятнице.

Если Арсен будет в состоянии играть, он поедет в состав сборной России», — приводит слова Мундуате Sport24.

Захарян пропустил недавний матч с «Гранадой» (3:2) в чемпионате Испании из-за мышечного повреждения.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 14-15 марта. Сборная сыграет 21 марта c Сербией, а 25-го — с Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00 мск.