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    В «Реал Сосьедаде» не уверены в том, что Захарян сможет поехать в сборную России

    Футбол Сборная России Футбол России Реал Сосьедад
    Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян может пропустить мартовские матчи сборной России. Об этом сообщил пресс-атташе испанского клуба Йон Андер Мундуате.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Сегодня Арсен приступит к тренировкам с командой. Поедет ли он в сборную? Давайте посмотрим, будет ли Захарян готов к пятнице.

    Если Арсен будет в состоянии играть, он поедет в состав сборной России», — приводит слова Мундуате Sport24.

    Захарян пропустил недавний матч с «Гранадой» (3:2) в чемпионате Испании из-за мышечного повреждения.

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    • Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 14-15 марта. Сборная сыграет 21 марта c Сербией, а 25-го — с Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00 мск.

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