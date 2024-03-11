Невилл: «Ливерпуль» борется за титул в АПЛ, потому что у них есть Клопп

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед»высказался о главном тренере «Ливерпуля»

Ранее немецкий специалист объявил, что покинет мерсисайдский клуб по завершении нынешнего сезона.

«Причина, по которой "Ливерпуль" находится в гонке за титул, заключается в том, что у них есть Юрген. Вспомните, что говорили о мерсисайдцах и их шансах на чемпионство перед началом сезона.

Я бы хотел, чтобы Клопп не тренировал "Ливерпуль", и я не могу дождаться его ухода, хотя и понимаю, что это очень эгоистично с моей стороны! Но дело в том, что я знаю одну вещь. Пока Клопп здесь, у "Ливерпуля" есть большие шансы на успех», — приводит слова Невилла Daily Mail.

После 28 туров АПЛ «Ливерпуль» располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 64 очка.