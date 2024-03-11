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    Невилл: «Ливерпуль» борется за титул в АПЛ, потому что у них есть Клопп

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    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    Ранее немецкий специалист объявил, что покинет мерсисайдский клуб по завершении нынешнего сезона.

    «Причина, по которой "Ливерпуль" находится в гонке за титул, заключается в том, что у них есть Юрген. Вспомните, что говорили о мерсисайдцах и их шансах на чемпионство перед началом сезона.

    Я бы хотел, чтобы Клопп не тренировал "Ливерпуль", и я не могу дождаться его ухода, хотя и понимаю, что это очень эгоистично с моей стороны! Но дело в том, что я знаю одну вещь. Пока Клопп здесь, у "Ливерпуля" есть большие шансы на успех», — приводит слова Невилла Daily Mail.

    После 28 туров АПЛ «Ливерпуль» располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 64 очка.

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