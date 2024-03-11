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    «Марсель» уверенно победил «Нант»

    «Марсель» — «Нант»: счет матча 2:0 (1:0), обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Марсель Нант
    В 25-м туре французской Лиги 1 «Марсель» обыграл на своем поле «Нант» со счетом 2:0.

    Пьер-Эмери Обамеянг
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    Пьер-Эмери Обамеянг

    Героем встречи стал нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, забивший на 17-й и 79-й минутах встречи.

    Это очередная победа «Марселя» под руководством нового главного тренера Жана-Луи Гассе.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Марсель — Нант 2:0
    Голы: 1:0 Пьер-Эмерик Обамеянг (17'), 2:0 Пьер-Эмерик Обамеянг (79') Предупреждения: Дуглас Аугусто (27'), Кельвен Амьен-Аду (45 + 1'), Пьер-Эмерик Обамеянг (74'), Jocelyn Gourvennec (81'), Шансель Мбемба (90 + 3'), Мусса Сиссоко (90 + 6')

    После этого матча «Марсель» имеет 39 очков и поднялся на 7-е место.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Нант» опустился в зону стыковых матчей с 25 очками.

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