«Марсель» — «Нант»: счет матча 2:0 (1:0), обзор голов

Пьер-Эмери Обамеянг Фото: globallookpress.com
Героем встречи стал нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, забивший на 17-й и 79-й минутах встречи.
Это очередная победа «Марселя» под руководством нового главного тренера Жана-Луи Гассе.
Футбол. Франция. Лига 1
Марсель — Нант 2:0
Голы: 1:0 Пьер-Эмерик Обамеянг (17'), 2:0 Пьер-Эмерик Обамеянг (79') Предупреждения: Дуглас Аугусто (27'), Кельвен Амьен-Аду (45 + 1'), Пьер-Эмерик Обамеянг (74'), Jocelyn Gourvennec (81'), Шансель Мбемба (90 + 3'), Мусса Сиссоко (90 + 6')
После этого матча «Марсель» имеет 39 очков и поднялся на 7-е место.
«Нант» опустился в зону стыковых матчей с 25 очками.