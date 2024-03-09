Бабич: «Спартак» не должен быть доволен ничьей с «Зенитом»

Срджан Бабич Фото: globallookpress.com
Игра закончилась со счетом 0:0.
«Соперник имел два момента в первом тайме — когда нас спас Максименко и когда Хлусевич вынес мяч с ленточки. Но после перерыва мы создали больше шансов, действовали лучше.
Классные моменты были у Игнатова и Угальде, я и Дуарте били из хороших позиций, были и другие опасные эпизоды. Мы не должны быть довольны ничьей, это сто процентов», — приводит слова Бабича официальный сайт «Спартака».
Сейчас красно-белые находятся на 4-м месте в таблице РПЛ.