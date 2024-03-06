Бальбуэна: Рад товарищескому матчу между Парагваем и Россией

Защитники сборной Парагваяподелился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с национальной командой России.

«Рад товарищескому матчу между Парагваем и Россией, потому что мне не надо на него никуда ехать, ха-ха! Для меня круто, что игра пройдет на стадионе "Динамо". Здесь чувствую себя как дома! Ожидаю отличную игру.

Есть ли споры с русскими футболистами по поводу этого матча? Да, шутим на эту тему, но это абсолютно нормально. Надеюсь, парни поедут на сборы своей национальной команды и мы встретимся друг с другом на футбольном поле.

Кто одержит победу? Сложно сказать. Выиграет та сборная, которая более качественный футбол. И да, возможно, наша сборная и выиграет у России, ха-ха! — сказал Бальбуэна Sport24.

Напомним, что товарищеский матч между сборными России и Парагвая состоится 25-го марта на стадионе "Динамо".

В нынешнем сезоне Бальбуэна провел 16 матчей за "бело-голубых" в РПЛ и отметился одной результативной передачей.