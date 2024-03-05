Луис Энрике не собирается возвращаться в «Барселону»

Главный тренер «ПСЖ»не хочет снова становиться наставником испанской «Барселоны», а планирует полностью сосредоточиться на работе в своем нынешнем клубе.

По данным издания L'Equipe, представители каталонской команды выходили на Луиса Энрике с предложением вернуться в «Барселону», но ответил им отказом.

Напомним, спортивный директор «Барселоны» Деку уверен, что 53-летний испанец является идеальной заменой нынешнему главному тренеру Хави, покидающему клуб по окончании сезона.

Луис Энрике уже работал с «Барселоной» с 2014 по 2017 год. С ним команда два раза выиграла Примеру, три раза Кубок Испании, по разу Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.