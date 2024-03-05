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    Луис Энрике не собирается возвращаться в «Барселону»

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    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике не хочет снова становиться наставником испанской «Барселоны», а планирует полностью сосредоточиться на работе в своем нынешнем клубе.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    По данным издания L'Equipe, представители каталонской команды выходили на Луиса Энрике с предложением вернуться в «Барселону», но ответил им отказом.

    Напомним, спортивный директор «Барселоны» Деку уверен, что 53-летний испанец является идеальной заменой нынешнему главному тренеру Хави, покидающему клуб по окончании сезона.

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    • Луис Энрике уже работал с «Барселоной» с 2014 по 2017 год. С ним команда два раза выиграла Примеру, три раза Кубок Испании, по разу Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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