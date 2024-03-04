Рууд Гуллит: Мбаппе верит, что он может побеждать с «Реалом»

Бывший нападающийвысказался о возможном трансфере форвардав стан «Реала».

«Мадридский "Реал" — крупнейший клуб в мире. Если "сливочные" зовут тебя, ты почти всегда ответишь им согласием и не сможешь отказать. Я понимаю, что "Реал" намерен подписывать лучших игроков планеты, поэтому они в своё время приглашали Криштиану Роналду и других великих футболистов.

Мбаппе верит, что он может побеждать с "Реалом". Он уже выиграл много с "ПСЖ", но он хочет выиграть Лигу чемпионов и, возможно, думает, что в "ПСЖ" этого не произойдёт. Хотя я всё ещё думаю, что парижанам это по силам. Однако Килиан играл за "ПСЖ" долгое время и хочет перемен», — приводит слова Гуллита AS.

Ранее Мбаппе опроверг слухи о подписании соглашения с «Реалом».

В нынешнем сезоне француз провел 22 матча за ПСЖ в Лиге 1, забил 21 гол и сделал 4 голевые передачи.