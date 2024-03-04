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    Рууд Гуллит: Мбаппе верит, что он может побеждать с «Реалом»

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    Бывший нападающий «Челси» Рууд Гуллит высказался о возможном трансфере форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в стан «Реала».

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Мадридский "Реал" — крупнейший клуб в мире. Если "сливочные" зовут тебя, ты почти всегда ответишь им согласием и не сможешь отказать. Я понимаю, что "Реал" намерен подписывать лучших игроков планеты, поэтому они в своё время приглашали Криштиану Роналду и других великих футболистов.

    Мбаппе верит, что он может побеждать с "Реалом". Он уже выиграл много с "ПСЖ", но он хочет выиграть Лигу чемпионов и, возможно, думает, что в "ПСЖ" этого не произойдёт. Хотя я всё ещё думаю, что парижанам это по силам. Однако Килиан играл за "ПСЖ" долгое время и хочет перемен», — приводит слова Гуллита AS.

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    • Ранее Мбаппе опроверг слухи о подписании соглашения с «Реалом».

    В нынешнем сезоне француз провел 22 матча за ПСЖ в Лиге 1, забил 21 гол и сделал 4 голевые передачи.

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