Бальбуэна: Мы должны продолжать играть так, как в матче с «Локомотивом»

Капитанвысказался о победе своей команды в матче 19-го тура РПЛ с(2:1).

«Мы идём от игры к игре, прикладываем все усилия, чтобы улучшить наши показатели. В РПЛ много хороших команд, и мы это знаем. Должны продолжать играть так, как в матче с "Локомотивом".

Мы обыграли хорошего соперника. Победа в матче с "Локомотивом" придала нам уверенности. Радуемся победе и двигаемся дальше», — сказал Бальбуэна Чемпионату.

После победы над «Локомотивом» «Динамо» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 35-ю очками в активе. В следующем матче «бело-голубые» сыграют против «Ахмата» 9-го марта.