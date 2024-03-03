начнут матч в 18:15 в испанской Примере, 03.03.2024.

Последний матч между собой: Бетис — Атлетико 0:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Атлетико» — «Бетис». Коэффициент ставки — 1.97 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Атлетико»).

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