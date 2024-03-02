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    Семак прокомментировал результат матча со «Спартаком»

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    Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему не удалось взять три очка в матче 19-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Тяжелая игра. К сожалению не смогли победить и порадовать болельщиков. По качеству игра: в первом тайме мы выглядели интереснее. Если бы забили, возможно, матч вышел бы более веселым. А так играли до ошибки.

    Нам для победы не хватило остроты в атаке. А те моменты, которые были — мы не смогли их использовать», — цитирует Семака корреспондент «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» упустил возможность обойти в турнирной таблице «Краснодар», который также сыграл вничью со счетом 1:1 с «Рубином».

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