«Торпедо» не собирается переносить матч с «Тюменью» из-за проблем «Спартака»

Президент «Торпедо»заявил, что его клуб не будет переносить дату матча Первой лиги против «Тюмени» из-за, у которого возникли сложности с допуском стадиона.

Ранее стало известно, что комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии домашнего стадиона «Спартака» регламенту. В связи с этим красно-белые планируют провести 10 марта домашний матч против «Факела» в «Лужниках». Там же 11 марта должен состояться матч «Торпедо» — «Тюмень».

«На данный момент никто и ни о чем официально никого не уведомлял. Мы вообще‑то готовимся к домашним матчам, если говорить помягче, немного заранее: продажи билетов, подготовка поля, самого стадиона.

Сдвигать куда‑то игру — зачем это нам? Сдвигаться должен тот, у кого есть какие‑то сложности. На этом вопрос закрыт.

Два дня подряд играть на таком газоне как в "Лужниках" — это риск. Риск также в том, чтобы играть там после "Спартака".

И вообще, сможем ли мы это сделать в принципе. Зачем лично мне и нам в целом эти риски? Ответ на поверхности лежит, не нужно искать какие‑то подводные камни. Все находится в плоскости логики», — приводит слова Волнушкина «Матч ТВ».