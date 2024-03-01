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    «Торпедо» не собирается переносить матч с «Тюменью» из-за проблем «Спартака»

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    Президент «Торпедо» Александр Волнушкин заявил, что его клуб не будет переносить дату матча Первой лиги против «Тюмени» из-за «Спартака», у которого возникли сложности с допуском стадиона.

    «Лужники»
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    «Лужники»

    Ранее стало известно, что комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии домашнего стадиона «Спартака» регламенту. В связи с этим красно-белые планируют провести 10 марта домашний матч против «Факела» в «Лужниках». Там же 11 марта должен состояться матч «Торпедо» — «Тюмень».

    «На данный момент никто и ни о чем официально никого не уведомлял. Мы вообще‑то готовимся к домашним матчам, если говорить помягче, немного заранее: продажи билетов, подготовка поля, самого стадиона.

    Сдвигать куда‑то игру — зачем это нам? Сдвигаться должен тот, у кого есть какие‑то сложности. На этом вопрос закрыт.

  • Источник: В «Спартаке» заявили, что ситуация с Промесом непростая
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    • Два дня подряд играть на таком газоне как в "Лужниках" — это риск. Риск также в том, чтобы играть там после "Спартака".

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    • И вообще, сможем ли мы это сделать в принципе. Зачем лично мне и нам в целом эти риски? Ответ на поверхности лежит, не нужно искать какие‑то подводные камни. Все находится в плоскости логики», — приводит слова Волнушкина «Матч ТВ».

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