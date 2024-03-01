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    Орлов: Кто-нибудь верит, что решение будет в пользу Промеса?

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    Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации атакующего полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, который был задержан в Дубае.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «У Абаскаля есть энергетика, как у Тедеско. Что-то он в них вдохнул. Но вот состав "Спартак" еще не наиграл.

    И потом еще эта жуткая история с Промесом. С одной стороны, по всем моральным устоям его надо бы отстранить.

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    • Но юридически все равно надо ждать окончания последней апелляции. Кто-нибудь верит, что решение будет в его пользу? Там такая база доказательная!», — приводит слова Орлова «Чемпионат».

    В четверг, 29 февраля, пресс-служба «Спартака» сообщила о вылете команды в Россию в связи с завершением зимних сборов в ОАЭ. Позже стало известно, что Промеса не пустили на рейс из Дубая. Тогда же утверждалось, что это не связано с возможной экстрадицией игрока в Нидерланды, где он ранее был осужден на шесть лет за контрабанду наркотиков. Через некоторое время в «Спартаке» заявили, что ситуация Промесом непростая.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» 2 марта сыграет на выезде против «Зенита» в рамках 19-го тура РПЛ. Матч пройдет в Санкт-Петербурге, начало — в 19:30 мск.

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