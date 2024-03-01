Орлов: Кто-нибудь верит, что решение будет в пользу Промеса?

Известный комментаторвысказался о ситуации атакующего полузащитника «Спартака», который был задержан в Дубае.

«У Абаскаля есть энергетика, как у Тедеско. Что-то он в них вдохнул. Но вот состав "Спартак" еще не наиграл.

И потом еще эта жуткая история с Промесом. С одной стороны, по всем моральным устоям его надо бы отстранить.

Но юридически все равно надо ждать окончания последней апелляции. Кто-нибудь верит, что решение будет в его пользу? Там такая база доказательная!», — приводит слова Орлова «Чемпионат».

В четверг, 29 февраля, пресс-служба «Спартака» сообщила о вылете команды в Россию в связи с завершением зимних сборов в ОАЭ. Позже стало известно, что Промеса не пустили на рейс из Дубая. Тогда же утверждалось, что это не связано с возможной экстрадицией игрока в Нидерланды, где он ранее был осужден на шесть лет за контрабанду наркотиков. Через некоторое время в «Спартаке» заявили, что ситуация Промесом непростая.

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» 2 марта сыграет на выезде против «Зенита» в рамках 19-го тура РПЛ. Матч пройдет в Санкт-Петербурге, начало — в 19:30 мск.