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    «Ювентус» планирует продать Кьезу

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    «Ювентус» рассматривает вариант с продажей атакующего полузащитника Федерико Кьезы.

    Федерико Кьеза
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    Федерико Кьеза

    По информации La Gazzetta dello Sport, туринский клуб продаст Кьезу в том случае, если игрок откажется от подписания нового контракта.

    Действующее соглашение рассчитано до июня 2025 года.

    Источник отмечает, что «Ювентус» в случае ухода Кьезы может приобрести полузащитника «Дженоа» Альберта Гудмундссона или вингера «Наполи» Джакомо Распадори.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Кьезы в 50 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Италии 21 матч, забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.

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