«Ювентус» планирует продать Кьезу

рассматривает вариант с продажей атакующего полузащитника

По информации La Gazzetta dello Sport, туринский клуб продаст Кьезу в том случае, если игрок откажется от подписания нового контракта.

Действующее соглашение рассчитано до июня 2025 года.

Источник отмечает, что «Ювентус» в случае ухода Кьезы может приобрести полузащитника «Дженоа» Альберта Гудмундссона или вингера «Наполи» Джакомо Распадори.

Transfermarkt оценивает стоимость Кьезы в 50 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Италии 21 матч, забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.