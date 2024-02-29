Хейлунн, Фоден и Сака — среди претендентов на приз игроку месяца в АПЛ

В список номинантов попали:
полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден (4 гола в 5 матчах);
хавбек «Вулверхэмптона» Жоао Гомес (2 гола, 1 результативная передача в 5 матчах);
полузащитник «Брайтона» Паскаль Гросс (1 гол и 4 результативные передачи в 5 матчах);
нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунн (5 голов, 1 результативная передача в 4 матчах);
форвард «Фулхэма» Родриго Мунис (4 гола в 4 матчах);
вингер «Арсенала» Букайо Сака (6 голов в 4 матчах);
форвард «Астон Виллы» Олли Уоткинс (4 гола и 2 результативные передачи в 4 матчах).