Федотов: Есть ощущение, что ЦСКА хорошо подготовился

В первом официальном матче после зимней паузы «армейцы» сыграют на своем поле с «Оренбургом». Игра пройдет 2 марта в Москве, начало — в 14:00 мск.
«Есть ощущение, что мы хорошо подготовились. Выполнили все, что было запланировано на сборах.
Да, уступили динамовцам в заключительном контрольном матче. Поражение всегда расстраивает, даже если речь идет об обычном спарринге.
Мы хотели проверить готовность команды и сделали это. Те моменты, которые привели к неудачному результату, мы разобрали.
Верю, что работа над ошибками не пройдет даром, и в официальных матчах они не повторятся.
Полагаю, нам удалось изучить ближайшего соперника, насколько это было возможно. Они играли на сборах не только с "Ахматом", но и с "Динамо", были и другие матчи.
"Оренбург" — хороший, быстрый соперник, с которым нужно держать ухо востро. Первые матчи после длительной паузы нередко преподносят сюрпризы, мы должны быть готовы к любому повороту событий», — приводит слова Федотова Bobsoccer.
ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.