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    Федотов: Есть ощущение, что ЦСКА хорошо подготовился

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о состоянии команды перед возобновлением сезона.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    В первом официальном матче после зимней паузы «армейцы» сыграют на своем поле с «Оренбургом». Игра пройдет 2 марта в Москве, начало — в 14:00 мск.

    «Есть ощущение, что мы хорошо подготовились. Выполнили все, что было запланировано на сборах.

    Да, уступили динамовцам в заключительном контрольном матче. Поражение всегда расстраивает, даже если речь идет об обычном спарринге.

    Мы хотели проверить готовность команды и сделали это. Те моменты, которые привели к неудачному результату, мы разобрали.

    Верю, что работа над ошибками не пройдет даром, и в официальных матчах они не повторятся.

    Полагаю, нам удалось изучить ближайшего соперника, насколько это было возможно. Они играли на сборах не только с "Ахматом", но и с "Динамо", были и другие матчи.

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    • "Оренбург" — хороший, быстрый соперник, с которым нужно держать ухо востро. Первые матчи после длительной паузы нередко преподносят сюрпризы, мы должны быть готовы к любому повороту событий», — приводит слова Федотова Bobsoccer.

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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