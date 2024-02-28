Федотов: Есть ощущение, что ЦСКА хорошо подготовился

Главный тренер ЦСКАрассказал о состоянии команды перед возобновлением сезона.

В первом официальном матче после зимней паузы «армейцы» сыграют на своем поле с «Оренбургом». Игра пройдет 2 марта в Москве, начало — в 14:00 мск.

«Есть ощущение, что мы хорошо подготовились. Выполнили все, что было запланировано на сборах.

Да, уступили динамовцам в заключительном контрольном матче. Поражение всегда расстраивает, даже если речь идет об обычном спарринге.

Мы хотели проверить готовность команды и сделали это. Те моменты, которые привели к неудачному результату, мы разобрали.

Верю, что работа над ошибками не пройдет даром, и в официальных матчах они не повторятся.

Полагаю, нам удалось изучить ближайшего соперника, насколько это было возможно. Они играли на сборах не только с "Ахматом", но и с "Динамо", были и другие матчи.

"Оренбург" — хороший, быстрый соперник, с которым нужно держать ухо востро. Первые матчи после длительной паузы нередко преподносят сюрпризы, мы должны быть готовы к любому повороту событий», — приводит слова Федотова Bobsoccer.

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.