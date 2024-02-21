Федотов: Осенью ЦСКА не хватало баланса — это факт

«Ребята еще под нагрузкой. Мы работали над качеством, техникой и функциональной подготовкой. Приходим к общему знаменателю.
Есть люди, которые много пропустили, — они получают игровую практику, игровой тонус. Важно, чтобы команда подошла к возобновлению в равном состоянии. К этому всех и подводим.
Осенью нам не хватало баланса — это факт. Мы пропускали достаточно много, часто не хватало профильных защитников.
Сейчас Игорь Дивеев встал в строй — уже 90 минут проводит на футбольном поле. Футбол заключается в балансе. И этот баланс нужно приобретать, чтобы стабильно показывать положительный результат», — приводит слова Федотова «Чемпионат».
ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.