В 22:45 27.02.2024 Стивенидж и Кембридж Юнайтед сыграют матч в Первой Лиге Англии.

Стивенидж — Кембридж Юнайтед

Последний матч между собой: Кембридж Юнайтед — Стивенидж 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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