Мостовой рассказал о готовности «Зенита» к матчу со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита»высказался о состоянии и настрое команды перед матчем противв 19-м туре РПЛ.

«Сейчас у нас недельный цикл, поэтому пока еще не разбирали. Но, я думаю, в ближайшие дни разберем, посмотрим матчи, которые они провели на сборах. Мы знаем их результаты, знаем, что они выиграли международный турнир с хорошим результатом. Наверное, они тоже неплохо готовы, но я надеюсь, что мы лучше.

Соскучились по России, очень хочется вернуться, потому что уже больше чем полтора месяца находимся на сборах, не выезжали, хочется побыстрее вернуться. Конечно, ждем возобновления чемпионата, тем более что первая игра — со "Спартаком".

Очень надеемся на победу — мы идем на втором месте, нужно догонять. Первый матч пройдет с очень хорошим соперником, в очень хорошей атмосфере и дома.

Первый сбор был, наверное, физически тяжелее всего, а третий — психологически, потому что ты уже очень долго находишься тут, и все уже немного приелось: еда, отель, солнце, поле футбольное. Мы чуть‑чуть подустали, но уже почти всё. Мы хорошо готовы физически и тактически, команда на сто процентов готова к чемпионату.

В это межсезонье так получилось, что много ребят и ушло, и пришло. Думаю, что все уже притерлись друг к другу — и в быту, и на поле. Думаю, все хорошо готовы — и новички, и старички», — приводит слова Мостового пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 2 марта в Санкт-Петербурге, начало — в 19:30 мск.