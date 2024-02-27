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    Мостовой рассказал о готовности «Зенита» к матчу со «Спартаком»

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    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о состоянии и настрое команды перед матчем против «Спартака» в 19-м туре РПЛ.

    Андрей Мостовой
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    Андрей Мостовой

    «Сейчас у нас недельный цикл, поэтому пока еще не разбирали. Но, я думаю, в ближайшие дни разберем, посмотрим матчи, которые они провели на сборах. Мы знаем их результаты, знаем, что они выиграли международный турнир с хорошим результатом. Наверное, они тоже неплохо готовы, но я надеюсь, что мы лучше.

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    • Соскучились по России, очень хочется вернуться, потому что уже больше чем полтора месяца находимся на сборах, не выезжали, хочется побыстрее вернуться. Конечно, ждем возобновления чемпионата, тем более что первая игра — со "Спартаком".

    Очень надеемся на победу — мы идем на втором месте, нужно догонять. Первый матч пройдет с очень хорошим соперником, в очень хорошей атмосфере и дома.

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    • Первый сбор был, наверное, физически тяжелее всего, а третий — психологически, потому что ты уже очень долго находишься тут, и все уже немного приелось: еда, отель, солнце, поле футбольное. Мы чуть‑чуть подустали, но уже почти всё. Мы хорошо готовы физически и тактически, команда на сто процентов готова к чемпионату.

    В это межсезонье так получилось, что много ребят и ушло, и пришло. Думаю, что все уже притерлись друг к другу — и в быту, и на поле. Думаю, все хорошо готовы — и новички, и старички», — приводит слова Мостового пресс-служба санкт-петербургского клуба.

    Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 2 марта в Санкт-Петербурге, начало — в 19:30 мск.

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