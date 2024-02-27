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    Орлов: Возможно, «Зениту» в игре со «Спартаком» надо отдать предпочтение Мостовому, а не Артуру

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    Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном составе «Зенита» в матче против «Спартака» в 19-м туре РПЛ.

    Андрей Мостовой
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    Андрей Мостовой

    «Как говорится, мне бы ваши заботы. Выбор есть, там игроки-то достойные. Тут сейчас надо угадать тренерам, кто выйдет и сыграет по-настоящему.

    Как ни странно, Артур, который был правым крайним, не раскрылся до конца в тех матчах, которые мы видели, но может прибавить. А Педро был хорош.

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    • Так, может быть, не надо ставить его сейчас и отдать предпочтение Мостовому? Но мы не знаем, как он сейчас тренируется. Все-таки исходят из того, что они видят в тренировочной работе. Кто как бежит, кто как настроен, всё такое», — сказал Орлов в эфире YouTube-канала «Такой футбол».

    Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 2 марта в Санкт-Петербурге, начало — в 19:30 мск.

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