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    Радимов о «Спартаке»: Приедут в Петербург, получат трешку и поедут обратно

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    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов уверен, что санкт-петербургский клуб обыграет «Спартак» в 19-м туре РПЛ.

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 2 марта в Санкт-Петербурге.

    «Разница мячей в последних матчах? Соперники. С "Ростовом" сыграли 0:3. Вы что хотите, то считаете, что не хотите, то убираете. Ценность успехов в межсезонье? Да никакой. Приедут в Петербург, получат трешку и поедут обратно. Конечно, получат.

    Так всегда было, так и дальше будет. "Спартак" на предсезонных сборах уничтожает всех, и тут раз. Обесценивать трофей (»Спартак« выиграл Winline Зимний кубок РПЛ — прим.) нельзя.

    Есть матч, ты его должен сыграть. Давайте сопоставлять уровень соперников. "Зенит" — не того уровня соперник по сравнению с теми, которые были у "Спартака" в последних матчах.

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    • "Зенит" выше в турнирной таблице, в последних турах обыгрывал "Спартак", на матче будет 50 тысяч зрителей, после предсезонной подготовки "Зенит" всегда прибавляет. Они усилились фланговыми полузащитниками, которые были нужны. Думаю, плюсы, которые есть у "Зенита", перевешивают Угальде, который пришел в Спартак»«, — приводит слова Радимова "Матч ТВ".

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