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    «Фиорентина» в волевом стиле одолела «Лацио»

    «Фиорентина» — «Лацио»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 26-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» в родных стенах переиграла «Лацио» со счетом 2:1.

    «Фиорентина»
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    «Фиорентина»

    Победа флорентийцев получилась волевой. На гол Луиса Альберто в первом тайме хозяева ответили точными ударами Микаэля Кайоде и Джакомо Бонавентуры во второй половине встречи.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Лацио 2:1
    Голы: 0:1 Луис Альберто (45 + 1'), 1:1 Michael Kayode (61'), 2:1 Джакомо Бонавентура (69') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Никола Миленкович, Лука Раньери, Кристиано Бираги, Артур Мело (Максим Лопес, 90'), Джакомо Бонавентура, Николас Гонсалес, Лукас Бельтран (Антонин Барак, 81'), Риккардо Соттиль (Роландо Мандрагора, 85'), Андреа Белотти (M'bala Nzola, 90'), Michael Kayode Лацио: Иван Проведель, Алессио Романьоли, Николо Казале, Фелипе Андерсон (Педро Родригес, 78'), Густав Исаксен (Маттиа Цаканьи, 46'), Луис Альберто, Данило Катальди (Матиас Весино, 62'), Маттео Гюэндузи, Адам Марушич (Эльсеид Хюсай, 46'), Мануэль Лаццари, Чиро Иммобиле (Валентин Кастеллано, 78') Предупреждения: Маттео Гюэндузи (67'), Матиас Весино (88')

    Календарь и таблица Серии А

    Победа позволила «Фиорентине» набрать 41 очко и подняться на седьмое место в турнирной таблице. У «Лацио» осталось 40 пунктов и восьмая строчка.

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