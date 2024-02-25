В 16:00 25.02.2024 Трабзонспор и Адана Демирспор сыграют матч в Суперлиге Турции.

Трабзонспор — Адана Демирспор

Последний матч между собой: Адана Демирспор — Трабзонспор 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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