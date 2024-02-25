В 13:30 25.02.2024 Сивасспор и Пендикспор сыграют матч в чемпионате Турции по футболу.

Сивасспор — Пендикспор

Последний матч между собой: Пендикспор — Сивасспор 2:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Пендикспор»).

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