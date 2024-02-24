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    Спаллетти рассказал, за каким тренером следит в Серии А

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    Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти сообщил, работа какого из коллег доставляет ему удовольствие в качестве футбольного зрителя.

    Лучано Спаллетти
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    Лучано Спаллетти

    «Мне нравится смотреть матчи "Милана". Наверное, среди великих команд она самая разнообразная, и их игры всегда не похожие друг на друга. Они умеют делать на поле практически всё. Во многом это заслуга Пиоли, построившего конкурентоспособную команду.

    В то же время Де Росси принёс "Роме" изменение мышления и игры. Это было непросто сделать за столь короткое время. Сюрпризом Серии А для меня является "Болонья", в которой я наблюдаю некоторую схожесть с моим прошлогодним "Наполи", — цитирует Спаллетти журналист Николо Скира в соцсети.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Сейчас сборная Италии попала на Евро-2024 в группу B вместе с Испанией, Хорватией и Албанией. Напомним, команда является действующим чемпионом Евро.

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