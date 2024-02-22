Зобнин: Хорошо, что крупно выиграли у «Астаны»

Капитан «Спартака»высказался о серии разгромных побед своей команды в товарищеских матчах на зимних сборах.

Москвичи выиграли четыре встречи кряду с общим счетом 19:0.

«Всегда хочется большего. Хорошо, что крупно выиграли, сыграли "на ноль", но всё равно есть моменты, которые необходимо улучшать. У нас ещё есть время, чтобы это поправить.

Игра с "Астаной" стала последней в рамках зимних сборов. Так что она стала финальным тестом. Поэтому нужно было действовать уже приблизительно так, как это должно быть в официальных матчах. Так, в принципе, и получилось. Сейчас будем с полной концентрацией готовиться непосредственно к "Зениту", — приводит слова Зобнина пресс-служба московского клуба.