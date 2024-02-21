Гендиректор «Баварии»: Наша цель — перестройка с новым тренером

Генеральный директор «Баварии»объяснил, почемупокинет пост главного тренера после завершения сезона.

«В открытом, хорошем диалоге мы пришли ко взаимному решению о завершении сотрудничества летом.

Наша цель — провести перед следующим сезоном спортивную перестройку под руководством нового тренера.

До тех пор перед каждым сотрудником клуба стоит четкая задача добиться максимально возможного в Лиге чемпионов и Бундеслиге. Я также однозначно возлагаю ответственность на команду.

Особенно это касается Лиги чемпионов. Убеждены, что мы пройдем в четвертьфинал после поражения от "Лацио" (0:1) в первом матче. В ответной игре нас поддержат фанаты на заполненной Альянц Арене», — приводит слова Дрезена пресс-служба мюнхенского клуба.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги после 22 туров, отставая от «Байера» на восемь очков.

Тухель возглавил «Баварию» весной 2023 года. Ранее он работал в дортмундской «Боруссии», «Пари Сен-Жермен» и «Челси».