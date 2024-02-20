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    «Марсель» объявил об увольнении Гаттузо

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    «Марсель» подтвердил информацию об увольнении Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера.

    Дженнаро Гаттузо
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    Дженнаро Гаттузо

    «"Марсель" хочет выразить особую благодарность Дженнаро, а также всему его персоналу за их огромный вклад и высокий профессионализм, которые они проявляли ежедневно, и желает им удачи в дальнейшем», — говорится в сообщении провансальского клуба.

    Руководство «Марселя» решило уволить Гаттузо после поражения от «Бреста» (0:1) в 22-м туре чемпионата Франции. Итальянец возглавлял команду с конца сентября 2023 года.

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    • Напомним, сообщалось, что новым главным тренером «Марселя» станет Жан-Луи Гассе.

    «Марсель» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции.

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