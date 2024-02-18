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    Бывший президент ПСЖ о возможном уходе Мбаппе: Это не является катастрофой

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    Экс-президент ПСЖ Ален Кайзак высказался о возможном переходе нападающего команды Килиана Мбаппе в другой клуб.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Очевидно, это тяжёлая ситуация, потому что на текущий момент он один из лучших в мире. Однако это не является катастрофой и драмой. Хорошая новость заключается в том, что завершается период неизвестности, которая становилась невыносимой.

    Теперь можно подумать о будущем и позволить Луису Энрике реализовать свои принципы с игроками, которых он выберет. Чем раньше это произойдёт, тем лучше», — приводит слова Кайзака Le Parisien.

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    • Ранее сообщалось о том, что Мбаппе уже заключил соглашение с «Реалом». Кроме того, форвард рассказал своим партнерам по команде, что уходит по окончании сезона.

    В нынешнем сезоне Мбаппе провел 20 матчей за ПСЖ в Лиге 1, забил 21 гол и сделал 4 голевые передачи.

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