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    «Манчестер Юнайтед» намерен переманить таланта из «Баварии»

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    Французский форвард «Баварии» Матис Тель может перейти в английский «Манчестер Юнайтед», написал известный журналист Флориан Плеттенберг в соцсети.

    Матис Тель
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    Матис Тель

    По его данным, руководство манкунианцев интересовалось ценой 18-летнего таланта у его агентов. В настоящий момент Тель хочет остаться в мюнхенском клубе и побороться за место в основном составе, но если и дальше будет редко появляться на поле, то готов сменить клуб.

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    В этом сезоне Матис Тель сыграл 27 матчей за «Баварию», забил 6 голов, отдал 3 результативные передачи. Его контракт действует до лета 2027 года. На портале Transfermarkt француза оценивают в 50 млн евро.

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