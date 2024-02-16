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    Моуринью назвал фаворитов АПЛ и Лиги чемпионов в этом сезоне

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    Известный португальский специалист Жозе Моуринью дал свой комментарий на предмет того, кого считает фаворитами этого сезона в АПЛ и Лиге чемпионов.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Премьер-лига — "Сити". "Сити" или "Ливерпуль". Как-то так, я не ошибаюсь. "Сити" или "Ливерпуль", но я думаю, что "Сити".

    Лига чемпионов — "Сити" или "Реал Мадрид". Если выиграет какая-то другая команда, это станет большим сюрпризом. Я бы хотел, чтобы ее снова выиграл "Реал" — и из-за клуба, и из-за Карло Анчелотти. Но вообще не расстроюсь, если это сделает "Сити". Не знаю. Еще это могут сделать "Бавария" и "ПСЖ". Не знаю.

    Глядя на потенциал, думаю, за АПЛ будут бороться "Сити" и "Ливерпуль", а за Лигу чемпионов — "Сити" и Реал», — отметил Моуринью в подкасте Рио Фердинанда.

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