«Галатасарай» вырвал победу у «Спарты», «Спортинг» не испытал проблем с «Янг Бойз»

Турецкий «Галатасарай» обыграл на своем поле в напряженном матче чешскую «Спарту» — 3:2.
Голы в составе хозяев забивали Керим Демирбай, в свои ворота Ладислав Крейчи и Мауро Икарди, поразивший ворота на 90+1-й минуте.
За чешский клуб отличились Анхело Пресьядо и Ян Кухта, выступавший в составе московского «Локомотива».
Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
Галатасарай — Спарта П 3:2
Голы: 1:0 Керем Демирбай (19'), 1:1 Анхело Пресиадо (47'), 2:1 Ладислав Крейчи (автогол) (61'), 2:2 Ян Кухта (65'), 3:2 Мауро Икарди (90 + 1') Галатасарай: Фернандо Муслера, Кан Айхан (Абдулкерим Бардакчи, 55'), Давинсон Санчес, Виктор Нельссон, Беркан Кутлу, Керем Демирбай (Уилфрид Заха, 84'), Лукас Торрейра (Тангай Н'Домбеле, 90'), Барыш Йылмаз, Дрис Мертенс (Винисиус Карлос, 90'), Керем Актюркоглу (Тете, 84'), Мауро Икарди Спарта П: Петер Виндаль-Йенсен, Ладислав Крейчи, Асгер Сёренсен, Мартин Витик, Велько Бирманчевич (Лукаш Садилек, 84'), Адам Карабец (Лукаш Гараслин, 65'), Матей Ринеш, Казим Лячи (Markus Solbakken, 74'), Каан Кайринен, Ян Кухта (Виктор Олатунджи, 84'), Анхело Пресиадо (Томаш Виснер, 74') Предупреждения: Казим Лячи (41'), Барыш Йылмаз (47'), Матей Ринеш (50'), Велько Бирманчевич (79'), Матей Ринеш (80'), Керем Актюркоглу (82'), Ладислав Крейчи (82') Удаление: Виктор Нельссон (62')
Швейцарский «Янг Бойз» уступил на своем поле португальскому «Спортингу» — 1:3.
Единственный гол за хозяев на счету Филипа Угринича.
За «Спортинг» забивали Виктор Дьокереш, Гонсалу Инасиу, еще один мяч влетел после автогола Ауреля Аменда.
Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
Янг Бойз — Спортинг 1:3
Голы: 0:1 Орель Аменда (автогол) (31'), 0:2 Виктор Дьёкереш (пенальти) (41'), 1:2 Филип Угринич (42'), 1:3 Гонсалу Инасиу (48') Янг Бойз: Давид фон Бальмос, Левен Блюм, Орель Аменда, Жауэн Аджам, Мохамед Камара, Лукаш Лакомий (Дариан Малес, 81'), Сандро Лаупер, Филип Угринич (Шейх Няьссе, 46'), Эбрима Колли (Жоэль Монтейру, 61'), Йоэль Мугиша Мвука (Мешак Элиа, 61'), Седрик Иттен (Сильвер Ганвула, 61') Спортинг: Антонио Адан, Рикарду Эсгаю, Гонсалу Инасиу, Матеус Рейс, Куарежма, Нуну Сантуш (Rafael Nel, 84'), Маркус Эдвардс, Педро Гонсалвес (Франсиску Тринкан, 74'), Мортен Юльманн (Хидемаса Морита, 60'), Виктор Дьёкереш (Джени Катамо, 74'), Дэниел Браганса (Коба Куандреди, 84') Предупреждения: Мохамед Камара (22'), Эбрима Колли (40'), Лукаш Лакомий (53'), Мохамед Камара (89')
Календарь и таблица Лиги Европы
Ответные матчи пройдут 22 января.